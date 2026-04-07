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Mundomartes, 7 de abril de 2026

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, dice Trump al hablar de Irán

El pasado sábado, el presidente de EU amenazó con “desatar el infierno” en Irán si no lograban un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz en 48 horas

Ali Rodríguez / El Sol de México

“No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, dijo el presidente en un mensaje publicado en su red Truth Social.

“Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, finalizó el presidente.

“El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo el presidente el sábado.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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