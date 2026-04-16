Trump dice que es importante que el papa León XIV comprenda que Irán no puede tener un arma nuclear

Ante este pronunciamiento, el Papa le dijo a Reuters que seguiría criticando la guerra

Reuters

El mandatario dice que él es responsable del nombramiento de León y le ha acusado de ser “débil” en política exterior.

“El papa tiene que entender -es muy sencillo- que Irán no puede tener un arma nuclear. El mundo correría un gran peligro”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.

Las críticas de Trump han desencadenado una reacción generalizada entre cristianos estadounidenses de todo el espectro político.

León, originario de Chicago, condenó la “locura de la guerra” en un llamamiento a la paz el sábado.

León XIV dijo el lunes a Reuters que seguiría criticando la guerra, independientemente de los comentarios de Trump.

“El papa puede decir lo que quiera, y yo quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo. Creo que Irán no puede tener un arma nuclear”, dijo Trump.