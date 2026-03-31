Trump dice que EU saldrá de Irán “muy pronto”, en dos o tres semanas

“Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y los precios del petróleo se vendrán abajo”, afirmó el mandatario estadounidense

Reuters

“Nos iremos muy pronto”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca, y añadió que la salida podría producirse “en dos semanas, quizá dos semanas, quizá tres”.

Trump añadió que Teherán no tiene que llegar a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto.

“Irán no tiene que llegar a un acuerdo, no”, respondió cuando se le preguntó si el éxito de la diplomacia era un requisito previo para que Estados Unidos pusiera fin al conflicto. “No, no tienen que llegar a un acuerdo conmigo”.

En cambio, dijo Trump, el requisito para poner fin a la operación era que Irán volviera “a la Edad de Piedra”, sin capacidad para conseguir un arma nuclear.

“Entonces nos iremos”, remarcó.

Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho: “Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo”, indicó en Truth Social.

Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

El presidente dijo que ayer golpearon una importante base militar con misiles y que los daños provocados sobre Teherán le costará al Estado Islámico de 15 a 20 años recuperarse.

Con información de AFP