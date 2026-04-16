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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Trump dice que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido

El Presidente de EU señaló ante periodistas en la Casa Blanca que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo

Jorge Morales

"Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo", añadió ante los reporteros.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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