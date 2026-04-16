Trump dice que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido
El Presidente de EU señaló ante periodistas en la Casa Blanca que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo
Jorge Morales
"Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo", añadió ante los reporteros.
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.