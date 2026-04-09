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Mundojueves, 9 de abril de 2026

Trump dice que Irán está gestionando muy mal el paso del crudo a través del Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense también advirtió al gobierno iraní de cesar de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el paso marítimo del Golfo Pérsico

EFE

"¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", advirtió el republicano en un nuevo aviso a la república islámica.

La nueva advertencia de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

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