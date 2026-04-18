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Mundosábado, 18 de abril de 2026

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de sus puertos por parte de EU; Trump señala “chantaje”

Después de reabrir el estrecho de Ormuz el viernes, Irán anunció que cerraría de nuevo en respuesta a la decisión de EU de mantener el bloqueo a sus puertos

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AFP

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que habría “alguna información” sobre Irán más tarde en el día, y añadió: “Estamos adoptando una postura firme”.

También puedes leer: Trump pide a Hezbolá que “actúe bien” tras el alto al fuego de Israel y Líbano

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto “a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto” de Irán.

El anuncio ocurrió mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Medio Oriente, más allá del alto al fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.

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