Después de reabrir el estrecho de Ormuz el viernes, Irán anunció que cerraría de nuevo en respuesta a la decisión de EU de mantener el bloqueo a sus puertos

AFP

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que habría “alguna información” sobre Irán más tarde en el día, y añadió: “Estamos adoptando una postura firme”.

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Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto “a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto” de Irán.

El anuncio ocurrió mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Medio Oriente, más allá del alto al fuego de dos semanas que entró en vigor el 8 de abril entre Irán y Estados Unidos.