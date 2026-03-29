Trump dice que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense aseguró que las negociaciones con Irán van por buen camino, por lo que lograrán un acuerdo “muy pronto”

EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con tres mil 500 efectivos adicionales, “además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas”.

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

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Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de EU y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.