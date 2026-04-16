Las no agresiones comenzarán el día de hoy por la tarde anunció Trump, en su cuenta de Truth Social

AFP

Señaló también que había instruido al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países “a fin de lograr una paz duradera”.

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

Posteriormente, Hezbolá arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.

Desde entonces, los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2.000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.