Trump dice que plan de paz de Irán es significativo, pero no lo suficientemente bueno

Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días

EFE

Esta nueva propuesta del país persa llega después de que Washington entregara un plan de 15 puntos a través de Islamabad hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.

El mandatario estadounidense dio un ultimátum para que Irán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz para mañana martes 7 de abril, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes iraníes.

Al mismo tiempo, aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán antes del martes.

Aunque Trump clama victoria y asegura que Irán “no puede contraatacar porque ya no tienen capacidad”, ambos países continúan los bombardeos contra objetivos de la República Islámica.