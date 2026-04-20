Trump dice que recuperar el uranio de Irán "será un proceso largo y difícil"
El presidente estadounidense dijo que la dificultad del proceso surgió tras los ataques de EU contra los sitios nucleares de Irán
AFP
Pero a veces, también lo usa para referirse al material que dejó Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán el pasado mes de junio.
El líder estadounidense de 79 años asegura que las
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero para eliminar lo que Israel describe como la "amenaza existencial" que supone el programa nuclear de la república islámica.
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