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Mundomartes, 28 de abril de 2026

Trump elogia al rey Carlos III: logró que los demócratas se pusieran de pie

El mandatario estadounidense aseguró que el monarca británico está de acuerdo en evitar que Irán tenga una arma nuclear

EFE

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