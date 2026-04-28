Mundomartes, 28 de abril de 2026
Trump elogia al rey Carlos III: logró que los demócratas se pusieran de pie
El mandatario estadounidense aseguró que el monarca británico está de acuerdo en evitar que Irán tenga una arma nuclear
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
"No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso", dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado en la
Trump ya había elogiado la intervención de Carlos III cuando arribó a la Casa Blanca y dijo que se sentía "celoso" por el discurso que había ofrecido.
El
Por su parte, el
Posteriormente el rey bromeó con diversos temas como diciendo que así como Trump dijo hace un tiempo que si no fuera por Estados Unidos en Inglaterra hablarían alemán, "si no fuera por nosotros ustedes hablarían francés", comentario que fue recibido con risas de parte de los invitados, en su mayoría miembros del gabinete y empresarios.
Antes, en su intervención ante el Congreso, el rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.