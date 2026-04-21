Trump elogia la trayectoria de Tim Cook y asegura que superó el legado de Steve Jobs

El presidente de EU dijo que si Steve Jobs hubiera continuado al frente de Apple a la empresa le habría ido bien, pero no también como le fue bajo el liderazgo de Tim Cook

EFE

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, tras conocerse la noticia de la retirada de Cook, Trump calificó al ejecutivo como un “líder extraordinario” y recordó la estrecha relación de trabajo que ambos mantienen.

“Siempre he sido un gran admirador de Tim Cook y también de Steve Jobs; pero si Steve no nos hubiera dejado tan joven, a la empresa le habría ido bien, pero ni de lejos tan bien como le ha ido bajo la dirección de Tim”, afirmó el mandatario.

“Me sentí muy impresionado conmigo mismo al ver que el máximo dirigente de Apple me llamaba para hacerme la pelota”, declaró Trump en su mensaje.

El mandatario detalló que, en aquella llamada, Cook le explicó su problema, consideró que tenía razón y se encargó “de resolverlo de manera rápida y eficaz”.

“Aquel fue el comienzo de una relación larga y muy grata”, añadió Trump, quien destacó que Cook prefería contactar directamente con la presidencia en lugar de recurrir a costosos consultores externos.

En su mensaje, Trump mencionó de forma anecdótica el apodo de “Tim Apple” que él mismo popularizó durante un encuentro oficial, y subrayó la habilidad de Cook para gestionar intereses complejos de manera directa.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple y será John Ternus el que tome el puesto de director ejecutivo.