Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo

El presidente estadounidense mantiene el bloqueo naval de EU contra buques iraníes en el Estrecho de Ormuz

EFE

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Trump decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió el presidente. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones.

Trump advirtió además de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".