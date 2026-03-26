Trump extiende ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

El líder republicano extendió el plazo hasta el 6 de abril y en caso de ser rechazado por la República Islámica destruirá sus centrales eléctricas

EFE

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien”, añadió.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

“Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no”, dijo.

Según el presidente estadounidense, Irán está “suplicando llegar a un acuerdo” y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

El gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.