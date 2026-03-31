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Mundomartes, 31 de marzo de 2026

Trump firma una orden ejecutiva para limitar el voto por correo para ciertos ciudadanos

La intención del Presidente de EU es reforzar su discurso sobre que el voto electrónico es susceptible a fraudes, todo de cara a las elecciones intermedias de noviembre

EFE

La lista servirá para supervisar quiénes podrán recibir las papeletas enviadas por correo, de acuerdo con la Casa Blanca.

Trump ha cuestionado el voto a distancia desde las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, y ha sostenido, sin evidencia, que estas votaciones son susceptibles de fraude.

Sus declaraciones sobre aquel proceso electoral motivaron episodios de violencia, incluido el asalto al Capitolio en enero de 2021.

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