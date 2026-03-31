elsoldemexico
Mundomartes, 31 de marzo de 2026

Trump insta al resto de países aliados a que abran el estrecho de Ormuz

“Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más”, dijo el presidente de EU, Donald Trump con un mensae en Truth Social

EFE

“Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros”, lamentó Trump.

“Los países tienen que venir y hacerse cargo”, apuntó el mandatario estadounidense, para posteriormente volver a criticar a la OTAN por ser “terrible”. “Si quieren petróleo, que vayan y se lo lleven”, recalcó.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El Observador / El ajuste que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bajo lupa licencia de Banco Finsus

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Menos discurso presidenta

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

No son números, son personas

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES