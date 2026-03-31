Trump insta al resto de países aliados a que abran el estrecho de Ormuz
“Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más”, dijo el presidente de EU, Donald Trump con un mensae en Truth Social
EFE
“Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros”, lamentó Trump.
“Los países tienen que venir y hacerse cargo”, apuntó el mandatario estadounidense, para posteriormente volver a criticar a la OTAN por ser “terrible”. “Si quieren petróleo, que vayan y se lo lleven”, recalcó.