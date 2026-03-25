Trump nombra a jefes de gigantes tecnológicas para consejo asesor de ciencia

Figuras como Mark Zuckerberg, fundador de Meta, y Jensen Huang, jefe de Nvidia, integrarán el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología

AFP

“Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA. Me honra unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto suceda”, declaró Zuckerberg en un comunicado enviado a la AFP.

El Consejo, que existe desde la presidencia de Franklin Roosevelt, es puramente consultivo: elabora informes y recomendaciones a pedido del presidente, pero no tiene facultades regulatorias ni de aplicación de la ley.

En sus formaciones anteriores, este grupo se ha pronunciado sobre temas tan diversos como la preparación frente a pandemias, la computación cuántica o las energías limpias.

Los nombramientos son la señal más reciente de los estrechos vínculos que Trump ha cultivado con Silicon Valley desde su regreso a la Casa Blanca, un cambio importante respecto a su primer mandato.

La creciente cercanía entre su gobierno y la industria tecnológica ha empezado a generar cierta reacción política, y sondeos recientes muestran que los estadounidenses creen que las grandes empresas tecnológicas tienen demasiada influencia en la política de Washington.