Trump ordena a Irán reabrir "el p... Estrecho" de Ormuz e insinúa prórroga hasta el martes

El presidente estadounidense dijo en una entrevista que en caso de que no llegue a un acuerdo con Teheran , “volaría todo por los aires" y apoderaría del petróleo iraní

EFE

Además, Trump publicó un mensaje sin contexto que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán.

"¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este!", escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo, mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

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