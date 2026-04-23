Trump ordena a la Marina de EU destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump aseguró que los “barreminas” de EU están despejando el estrecho de Ormuz

AFP

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump.

“No vacilaremos. Además, nuestros ‘barreminas’ están despejando el estrecho en este momento”, aseguró.

“Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!”, añadió.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En otro mensaje el jueves, Trump reincidió además en sus críticas a la supuesta división del régimen en Teherán.