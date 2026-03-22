Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos en medio de bloqueo presupuestal

El zar fronterizo, Tom Homan, confirmó que agentes del ICE serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos a partir del lunes

AFP

“No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso”, dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán “donde puedan proporcionar seguridad adicional”, como monitoreando las salidas.

“Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana”, confirmó.

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o dependiente de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que cree que la situación “empeorará” en los próximos días.

“A medida que empeora, creo que eso presiona al Congreso para que llegue a una resolución”, afirmó Duffy en ABC.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.