Trump pide a Hezbolá que "actúe bien" tras el alto el fuego de Israel y Líbano
El cese el fuego de 10 días pactado entre Israel y Líbano, en conversaciones que no han incluido a Hezbolá, podría ser extendido si progresan las negociaciones de paz
EFE
Cese al fuego entre Israel y Líbano podría ser extendido
Hezbolá ha mantenido una campaña de ataques transfronterizos contra el norte de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, en lo que describe como una acción de apoyo a los palestinos.
Posteriormente, pausó los bombardeos en un acuerdo de alto el fuego durante el que Israel mantuvo ataques esporádicos contra el sur del Líbano.
En el conflicto actual, el grupo chií, aliado de
Según medios de la región, el grupo ha realizado alrededor de mil 900 ataques desde 2023 hasta 2026, en el marco de un intercambio total de más de 10 mil acciones militares cruzadas entre ambas partes.