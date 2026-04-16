Trump pide a Hezbolá que "actúe bien" tras el alto el fuego de Israel y Líbano

El cese el fuego de 10 días pactado entre Israel y Líbano, en conversaciones que no han incluido a Hezbolá, podría ser extendido si progresan las negociaciones de paz

EFE

Cese al fuego entre Israel y Líbano podría ser extendido

Hezbolá ha mantenido una campaña de ataques transfronterizos contra el norte de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, en lo que describe como una acción de apoyo a los palestinos.

Posteriormente, pausó los bombardeos en un acuerdo de alto el fuego durante el que Israel mantuvo ataques esporádicos contra el sur del Líbano.

En el conflicto actual, el grupo chií, aliado de Irán , retomó los ataques como respuesta a la ofensiva militar de EU e Israel contra la república islámica.

Según medios de la región, el grupo ha realizado alrededor de mil 900 ataques desde 2023 hasta 2026, en el marco de un intercambio total de más de 10 mil acciones militares cruzadas entre ambas partes.