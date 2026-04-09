elsoldemexico
Mundojueves, 9 de abril de 2026

Trump pide el voto para el primer ministro Orbán en las elecciones de Hungría

El Presidente de EU se dijo orgulloso de haber apoyado a Orbán en su reelección en 2022 y respaldó su eje de trabajo para detener la inmigración ilegal

EFE

"Espero con interés seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan avanzar aún más en este tremendo camino hacia el éxito y la cooperación", añade el texto.

Los húngaros van a las urnas para elegir nuevo gobierno el 12 de abril, con el partido Tisza del conservador Péter Magyar muy por delante en los sondeos con respecto al Fidesz de Orbán.

Esta misma semana el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajó a Budapest para reunirse con Orbán y mostrarle públicamente su apoyo.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES