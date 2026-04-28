elsoldemexico
Mundomartes, 28 de abril de 2026

Trump pondrá su foto en los pasaportes estadounidenses

Los pasaportes serán de edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos

AFP

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Exportar más, crecer menos

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES