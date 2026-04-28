Trump pondrá su foto en los pasaportes estadounidenses

Los pasaportes serán de edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos

AFP

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.