Mundomartes, 28 de abril de 2026
Trump pondrá su foto en los pasaportes estadounidenses
Los pasaportes serán de edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos
AFP
Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.