Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones “productivas”

El mandatario dijo que los ataques se pospondrán por cinco días; el anuncio ha hecho que la presión en los mercados se redujera

AFP

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán “han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Oriente Medio”, escribió Trump en su red Truth Social.

La publicación llegó pocas horas antes de la apertura de Wall Street, tras brutales liquidaciones en los mercados europeos y asiáticos y un nuevo repunte en el precio del petróleo.

La presión en los mercados se relajó de inmediato tras las afirmaciones de Trump, incluido el precio del petróleo.

Tras el ultimátum de Trump, Irán se mantuvo desafiante y amenazó con atacar la infraestructura esencial en el Golfo Pérsico, incluidos sitios energéticos y plantas desalinizadoras.

Trump no ofreció detalles inmediatos sobre las supuestas nuevas negociaciones. Anteriormente había insistido en que Irán estaba pidiendo dialogar —algo desmentido por Teherán- pero que él se negaba.

Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones manteniendo sobre un acuerdo nuclear con mediación de Omán días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques.