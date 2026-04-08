El mandatario estadounidense se reunió con el secretario general del organismo militar en la Casa Blanca a puerta cerrada

EFE

“Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!”, concluyó el republicano en su mensaje, en referencia a que muchos países aliados calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.

El comentario del mandatario estadounidense fue publicado luego de su reunión con Rutte en Washington, el cual tuvo una duración de casi dos horas a puerta cerrada.

Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, “escuchó con atención” sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como “cobardes” a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de “tigre de papel” y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.