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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Trump se declara ganador en guerra contra a Irán pese a negociaciones trilaterales en Pakistán

En las conversaciones participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf

EFE

“Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

“Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, insistió el mandatario.

Trump arremetió de nuevo contra la cobertura de la guerra por parte de los medios de comunicación y subrayó que Estados Unidos ha derrotado a las fuerzas iraníes y a sus líderes.

“Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, dijo.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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