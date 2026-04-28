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Mundomartes, 28 de abril de 2026

Trump sobre un posible parentesco con Carlos III: “Siempre he querido vivir en Buckingham”

El presidente Donald Trump recibió a los reyes británicos este lunes, quienes permanecerán durante cuatro días en el país norteamericano

EFE

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