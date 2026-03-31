Mundomartes, 31 de marzo de 2026
Ucrania busca un alto al fuego en infraestructura energética, pero Rusia lo rechaza
La respuesta de Rusia no tardó en llegar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Zelenski no formuló una iniciativa clara
AFP y Reuters
Entre las declaraciones de Zelenski que hemos leído, no hemos visto ninguna iniciativa claramente formulada sobre una tregua de Pascua
Según él, el presidente ucraniano “hablaba de su voluntad y su deseo de llegar a una tregua, cualquiera que sea, incluida la de Pascua”.