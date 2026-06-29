Milagros entre la tragedia en Venezuela por terremotos: un bebé y un niño son rescatados por ejércitos de México y EU
Los equipos de rescate han encontrado con vida al menos a 33 personas desde que dos terremotos sacudieron a Venezuela el pasado miércoles
Ali Rodríguez / El Sol de México
Rescatistas buscan entre los escombros
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