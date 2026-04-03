Un piloto rescatado y otro desaparecido tras derribo de dos aviones caza de Estados Unidos en Irán

Con poco tiempo de diferencia fueron derribados un F-15 Strike Eagle y un A-10 de la Fuerza Aérea norteamericana

Cristóbal Morales

Hasta ahora, el Pentágono no ha dado una postura oficial, aunque fuentes citadas por medios internacionales reconocen que la prioridad es localizar a la tripulación antes de que lo hagan las fuerzas iraníes.

La posibilidad de que un militar estadounidense siga vivo y se encuentre fugado en Irán aumenta la presión sobre Washington en un conflicto con escaso apoyo público y sin señales de un final inminente.

Mientras tanto, en Teherán incluso se ha ofrecido una recompensa por la captura del piloto, lo que da una idea del valor simbólico y estratégico que representa el caso.

Fueron dos los aviones derribados por Irán el día de hoy

Reportes adicionales indican que, con pocas horas de diferencia, otro avión estadounidense, un A-10, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, aunque en ese caso el piloto fue rescatado con vida.

En paralelo, los ataques continúan en la región. Israel ha intensificado bombardeos sobre Teherán y Beirut, mientras que Irán mantiene el lanzamiento de misiles, en un conflicto que, lejos de enfriarse, parece escalar cada día más.

Hasta ahora, Estados Unidos no había perdido cazas en territorio iraní durante esta guerra, aunque el costo total de la campaña, entre aviones y drones, ya se estima en miles de millones de dólares.

Además del impacto militar, crecen las preocupaciones a nivel internacional. Expertos han advertido que algunos ataques, especialmente contra infraestructura clave, podrían violar normas internacionales y derivar en posibles crímenes de guerra.

Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar al piloto desaparecido, mientras el conflicto entra en una fase cada vez más incierta.