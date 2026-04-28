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Mundomartes, 28 de abril de 2026

Una corte de apelaciones falla en contra de la política de detención de migrantes de Trump

La decisión de la corte de Nueva York sólo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal

EFE

En el fallo, los jueces señalaron que, aceptar esa política, supondría "el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones de migrantes”.

Como consecuencia de esta nueva interpretación, paralela a la campaña de arresto masivo de migrantes en el interior del país, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.

En enero de este año, la Administración Trump mantuvo detenidos a más de 70.700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenga registro.

No obstante, la decisión de la corte de Nueva York sólo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal.

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