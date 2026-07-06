Mundolunes, 6 de julio de 2026

Una marea humana acompaña la procesión fúnebre del líder supremo Alí Jamenei en Irán

Desde el sábado, miles de personas han acudido al homenaje del exlíder supremo y se espera que en total asistan entre 15 y 20 millones de ciudadanos

AFP

Una procesión de 12 horas

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