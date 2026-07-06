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Petro dice que anticipará su salida de la presidencia de Colombia tras victoria de ultraderecha

El presidente colombiano, Gustavo Petro, adelantará su salida del poder para el 20 de julio, anticipándose a la posesión de Abelardo de la Espriella, su sucesor ultraderechista. Petro convocó a una movilización por la independencia y mantiene cuestionamientos a los resultados electorales