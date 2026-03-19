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Mundojueves, 19 de marzo de 2026

Usuarios de Pokemon Go alimentaron datos para uso de una IA durante años

Desde su lanzamiento en 2016, Pokémon Go ha estado recolectando datos de los usuarios para crear una nueva tecnología

Samantha Laurent

Este tipo de conjuntos de datos suponen un activo crítico para entrenar modelos de percepción espacial, una de las áreas con mayor complejidad de la inteligencia artificial actual.

¿Cómo funcionan los robots de Pokémon Go?

La compañía, a través de Niantic Spatial, ha creado alianzas con empresas como Coco Robotics, que despliega alrededor de mil robots del tamaño de una maleta en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva Jersey.

El principal problema que enfrenta Coco Robotics es que no puede confiar totalmente en el GPS, que llega a ser débil en ciertos puntos debido a que las señales de radio rebotan en los edificios e interfieren entre sí.

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
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