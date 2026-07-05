Mundodomingo, 5 de julio de 2026

Venezolanos homenajean en vigilias a las víctimas de los terremotos; suman más de tres mil muertos

Entre velas y banderas venezolanas, habitantes del país expresaron su solidaridad por las más de 16 mil personas heridas y los más de 17 mil que perdieron su vivienda

EFE

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