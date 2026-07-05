Venezolanos homenajean en vigilias a las víctimas de los terremotos; suman más de tres mil muertos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, adelantará su salida del poder para el 20 de julio, anticipándose a la posesión de Abelardo de la Espriella, su sucesor ultraderechista. Petro convocó a una movilización por la independencia y mantiene cuestionamientos a los resultados electorales
Tras el devastador doble terremoto en Venezuela, el presidente del Parlamento informó que ya son 3.342 muertos y 16.740 heridos, mientras se mantiene la atención a familias afectadas y la distribución de alimentos y agua