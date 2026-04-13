Venezuela firma acuerdo con Chevron para aumentar operaciones en la producción petrolera

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dijo que este acuerdo es resultado de perseverancia y compromiso para que las inversiones estén seguras en Venezuela y tengan "un porvenir próspero”

EFE

El campo petrolero Ayacucho 8 está ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, el yacimiento de crudo extrapesado más grande del mundo.

La mandataria espera que el acuerdo permita "dar importantes avances en materia de producción" y aseguró que los ingresos irán "directamente" a un "beneficio compartido" entre ambas naciones.

Asimismo, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, firmó una resolución de "delimitación y otorgamiento de derechos para el ejercicio de actividades primarias" a Chevron en el Bloque Ayacucho 8.

En el acto también estuvieron presentes la encargada de negocios de EU en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit.