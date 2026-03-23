Viajeros en EU están pagando el precio de las redadas del ICE: puntos clave para entender la crisis

Viajeros en EU se han enfrentado en la última semana a filas de hasta cuatro horas debido a la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte

Yahir Fragoso / El Sol de México

Desde la semana pasada en varios aeropuertos comenzaron a formarse largas filas en los controles de seguridad por los que todos los pasajeros deben pasar antes de abordar sus vuelos.

Normalmente estos puntos de revisión son atendidos por empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), un organismo dependiente del DHS, al igual que el ICE.

En el centro de esa falta de acuerdos están la política migratoria del presidente Donald Trump y las fatales redadas del ICE que han cobrado vidas incluso de ciudadanos estadounidenses.

Congresistas demócratas exigen, entre otras cosas, que los agentes no vayan con el rostro cubierto y que sean necesarias órdenes judiciales para allanar una propiedad privada.

Apenas el viernes 20 de marzo fracasó el quinto intento por liberar recursos para terminar con el cierre del DHS, pero hicieron falta 13 de los 60 votos requeridos para aprobar el presupuesto.

Debido al cierre los empleados de la TSA no han recibido sus sueldos desde hace un mes, lo que ha derivado en renuncias o solicitudes de licencia que ahora provocan las severas afectaciones en los aeropuertos.

Por el contrario, aunque el objetivo de los demócratas al frenar el presupuesto para el DHS es forzar un cambio en la política migratoria de la administración Trump, el ICE sigue operando gracias a fondos que los republicanos aseguraron el año pasado.

Incluso agentes del ICE fueron desplegados desde este lunes en los aeropuertos afectados por la falta de personal de la TSA para cubrir las tareas que no requieren capacitación, como contener a las multitudes o resguardar puntos de acceso y revisión.

El uso de agentes del ICE para estas labores, ordenado por el presidente Trump, ya ha provocado críticas, particularmente en los estados demócratas.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aclaró que funcionarios federales le habían informado de que este despliegue no tiene como objetivo llevar a cabo actividades de control migratorio.

Por su parte, Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, acusó a los demócratas de paralizar al gobierno y dejar a los empleados de la TSA sin sus sueldos.

“Están castigando a los hombres y mujeres de la TSA porque no les gusta que se aplique la ley de inmigración”, indicó hoy Homan a periodistas desde la Casa Blanca.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con un mayoría republicana en el Congreso, los demócratas han aprovechado el financiamiento gubernamental como palanca para contrarrestar algunas de sus políticas.

En ese momento las afectaciones fueron más extensas, ya que el cierre era total en el gobierno federal, mientras que en esta ocasión se limita a los organismos bajo contros del Departamento de Seguridad Nacional.

Con información de EFE