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Mundoviernes, 27 de marzo de 2026

Víctimas de Epstein demandan al gobierno de EU y Google por divulgar sus identidades

El Departamento de Justicia “reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes” de Jeffrey Epstein y, pese a reconocer que la divulgación violaba sus derechos, Google sigue mostrando la información

AFP

Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.

Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.

Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.

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