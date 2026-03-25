Volkswagen podría fabricar piezas de la Cúpula de Hierro israelí, dice el Financial Times

La alianza de Volkswagen y la empresa Rafael Advanced Defence Systems podría permitir que la empresa alemana salve puestos de trabajo de su planta en Sajonia, Alemania, amenazada de cierre

EFE

“El objetivo es salvar a todos, e incluso generar crecimiento”, declaró una fuente al tanto de estas conversaciones.

“El potencial es enorme. Pero también es una decisión personal de los trabajadores si quieren formar parte de la idea”, agregó.

Según otra fuente, el gobierno alemán apoya activamente la propuesta.