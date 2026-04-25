Ley electoral impulsada por Trump amenaza este derecho para 21 millones mujeres casadas y personas transgénero y de bajos ingresos

Redacción / El Sol De México y AFP

A diferencia de otros países, Estados Unidos no expide un documento nacional de identidad, por lo que se acepta un permiso de conducir o incluso una tarjeta de estudiante.

Pero según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, “más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos” y “casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte”.

Con este cambio, los republicanos dominarían el mapa político nacional y podría convertirse en uno de los mayores retrocesos para el sufragio femenino en generaciones, acusan organizaciones civiles.

Cambio de nombre

Letitia Harmon, directora de investigación en Florida Rising, una organización que trabaja por la justicia social con sede en Florida, dijo que estuvo casada y luego se divorció en el estado de Washington.

“El problema es que no sé qué nombre figura en el padrón electoral de Florida”, afirma. “No sé si tienen mi apellido de soltera” o “el de casada”.

Harmon dijo que probablemente tendrá que solicitar su sentencia de divorcio, un trámite costoso y que lleva mucho tiempo.

La Casa Blanca argumenta que la ley SAVE America permitiría evitar el fraude electoral, aunque la legislación actual ya prohíbe que los extranjeros voten.

En cuanto a las mujeres casadas que cambiaron de nombre “simplemente tienen que seguir los procedimientos de su estado para actualizar la documentación”, dijo en marzo Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense.

Brecha de género

Que millones de mujeres tengan dificultades para votar importa porque históricamente los hombres tienden a apoyar al Partido Republicano.

Según el Pew Research Center, en 2024, el 52 por ciento de los hombres inscritos en el padrón electoral se inclinaba por los republicanos, frente al 44 por ciento de las mujeres.

También indica que el voto femenino fue clave para los demócratas en las elecciones para gobernadores en 2025 , a pesar de que la ventaja en 2024 fue menor a la de ciclos anteriores.

Hasen explicó que, en la última década y media, ha habido una tendencia en muchos estados de mayoría republicana a aprobar leyes que dificultan el voto, mientras que los de mayoría demócrata adoptaron iniciativas que lo facilitan.

De hecho, doce estados de mayoría republicana exigen a los electores que prueben su ciudadanía para poder inscribirse en el padrón electoral.

A principios de abril, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó su propia versión de la ley SAVE America, que entrará en vigor en enero de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Harmon consideró absurdo privar de sus derechos electorales a miles de personas solo por un par de casos de fraude.

En 2025, dos personas fueron procesadas en Florida por haber mentido sobre su nacionalidad para votar en unas elecciones. Pero casos así son extremadamente raros.

Una investigación del Washington Post reveló 31 “incidentes creíbles” de suplantación de identidad en elecciones entre más de mil millones de papeletas de votación emitidas de 2010 a 2014.