elsoldemexico
Mundolunes, 22 de junio de 2026

“Wonderwall” de Oasis: por qué los ingleses han adoptado la canción como un himno del futbol

Tras vencer a Croacia en su primer partido en el Mundial 2026, la selección fue ovacionada por sus fans con la canción de los hermanos Gallagher

Síguenos en:whatsappgoogle

Samantha Laurent

Los Gallaguer y su amor por el futbol

2026-06-02T085856Z_1473391231_RC2SVIAHFRSN_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-GROUPK-DR-CONGO

¿Por qué la afición inglesa canta “Wonderwall”?

Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Claudia: España, China, el futuro

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El T-MEC zombi

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Resultados turísticos del Mundial: primer tiempo

aure - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO (1)
Aurelien Guilabert

Pulso CDMX / 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES