“Wonderwall” de Oasis: por qué los ingleses han adoptado la canción como un himno del futbol

MUNDO

La victoria de De La Espriella en Colombia afianza el giro de América Latina hacia la derecha

Colombia y Perú se unen a Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Panamá en el giro conservador registrado en sus elecciones presidenciales más recientes, una marcada reversión de la marea rosa de la región que llevó a varios gobiernos de izquierda al poder a comienzos de la década de 2020