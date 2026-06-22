“Wonderwall” de Oasis: por qué los ingleses han adoptado la canción como un himno del futbol
Tras vencer a Croacia en su primer partido en el Mundial 2026, la selección fue ovacionada por sus fans con la canción de los hermanos Gallagher
Samantha Laurent
Los Gallaguer y su amor por el futbol
¿Por qué la afición inglesa canta “Wonderwall”?
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