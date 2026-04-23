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Mundojueves, 23 de abril de 2026

Una familia migrante separada por ICE, de Carol Guzy, gana el World Press Photo

“Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia”, destacó la fotógrafa estadounidense Carol Guzy sobre la historia de las familias migrantes

AFP

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo premia cada año “lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial”, según la página web de la organización.

“El valor con el que (estas personas) aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí”, afirmó Guzy.

El jurado, que examinó minuciosamente 57 mil 376 fotografías tomadas por 3 mil 747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas.

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