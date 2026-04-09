EFE

El certamen, que recibió más de 57.000 fotografías de 141 países, distingue en sus categorías regionales 42 proyectos que configuran, según el jurado, “un retrato urgente del mundo actual”.

“Este es un momento crítico para la democracia, para la verdad”, señaló la presidenta del jurado, Kira Pollack, que agregó que “los fotógrafos reconocidos han cumplido su parte, han dejado constancia, y ahora nos toca mirar a nosotros”.

World Press Photo premia obras sobre violencia estatal y crisis climática en Latinoamérica

Por su parte, Santiago Arcos capturó para Reuters en Ecuador el funeral masivo de cuatro niños afroecuatorianos de entre 11 y 15 años, torturados y asesinados tras desaparecer después de un entrenamiento de fútbol en Guayaquil.

El gobierno negó inicialmente su implicación y después intentó presentar a los menores como delincuentes.

Durante cuatro décadas habían convivido en la misma comunidad que sus agresores, y su victoria es, según el jurado, la transformación de un legado de impunidad histórica.

Argentina, México y Colombia

Su fotoperiodismo refleja la erosión acelerada de las costas de Tabasco -donde el nivel del mar sube tres veces más rápido que la media mundial-, la escasez hídrica extrema de Monterrey y las inundaciones de Chalco.

En Colombia, dos trabajos de fotógrafos colombianos reflejan realidades opuestas del país.

Mientras que Ferley A. Ospina, cuyo padre fue asesinado en las masacres paramilitares de 1999 en Norte de Santander, exploró el peso de la ausencia paterna en las mujeres de su familia extensa, en un país con la mayor tasa mundial de madres solteras.

Su imagen muestra a Sandra Mara Siqueira rodeada de sus nietos: una escena cotidiana que refleja el déficit habitacional de 5,9 millones de hogares, que afecta a más de 16 millones de brasileños.