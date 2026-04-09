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Mundojueves, 9 de abril de 2026

Xi dice a la líder opositora de Taiwán que está "convencido" de que chinos y taiwaneses estarán unidos

El presidente de China dijo estar dispuesto a reforzar el diálogo con Taiwán para buscar la paz, el bienestar y el “rejuvenecimiento de la nación china”

EFE

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