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Mundosábado, 21 de marzo de 2026

Xi dice que China “siempre será un buen amigo” de los países de Latinoamérica y el Caribe

En su comunicado, Xi destacó el papel del bloque regional en la “promoción de la estabilidad, el desarrollo” y la “cooperación del ‘sur global’”

EFE

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