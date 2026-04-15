YouTube suspende un canal proiraní que publicaba clips burlándose de Trump

Explosive Media, un grupo de creadores, e autodescribe como independiente y ha ganado notoriedad en internet gracias a videos de animación a través de inteligencia artificial

AFP

"Cerramos ese canal por violar nuestras políticas sobre spam, prácticas engañosas y estafas", declaró a la AFP un portavoz de YouTube, sin ofrecer más detalles.

El canal fue suspendido el pasado 27 de marzo, añadió.

Explosive Media continuaba publicando videos que se mofaban de los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en otras plataformas tecnológicas, incluidas X (propiedad de Elon Musk) y Telegram.

Meta no respondió a la solicitud de comentarios enviada por la AFP.