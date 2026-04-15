elsoldemexico
Mundomiércoles, 15 de abril de 2026

YouTube suspende un canal proiraní que publicaba clips burlándose de Trump

Explosive Media, un grupo de creadores, e autodescribe como independiente y ha ganado notoriedad en internet gracias a videos de animación a través de inteligencia artificial

AFP

"Cerramos ese canal por violar nuestras políticas sobre spam, prácticas engañosas y estafas", declaró a la AFP un portavoz de YouTube, sin ofrecer más detalles.

El canal fue suspendido el pasado 27 de marzo, añadió.

Explosive Media continuaba publicando videos que se mofaban de los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en otras plataformas tecnológicas, incluidas X (propiedad de Elon Musk) y Telegram.

Meta no respondió a la solicitud de comentarios enviada por la AFP.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Lorenia Valles - YOANNA ROMO
Lorenia Valles

Un Mundial para todas y todos

image
Patricia González Miranda

La salud como derecho: el sello transformador de Claudia Sheinbaum

image
Élfego Bautista Pardo

Así es el derecho / La urgencia de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México

image
NOSOTRXS

Día Mundial de la Salud: avanzar hacia la equidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES