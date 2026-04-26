Zelenski acusa a Rusia de "terrorismo nuclear" en el 40 aniversario de Chernóbil

Con motivo del aniversario de la catástrofe nuclear, el presidente ucraniano hizo hincapié en que drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil

AFP

El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear y la mejor manera es obligar a Rusia a que detenga sus temerarios ataques

El presidente ucraniano hizo hincapié en que los drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil. Uno de ellos incluso impactó contra su cubierta protectora el año pasado.

La explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, y cambió la percepción global sobre la energía nuclear.

La energía atómica debe estar al servicio de la vida y paz: Papa León XIV

El papa León XIV pidió este domingo que la energía atómica sólo se utilice con fines pacíficos.

El desastre "marcó la conciencia de la humanidad" y "sigue siendo una advertencia de los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más poderosas", dijo en el Vaticano.

"Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad, para que cada uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz", añadió el sumo pontífice.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación.

La cifra exacta de víctimas varía

Unas 600 mil personas involucradas en la operación de limpieza, conocidas como "liquidadores", estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

"Todos los residentes mayores de 39 años son desplazados internos", declaró el alcalde de Slavútich, Yurii Fomichev.

La conmemoración de Chernóbil tiene lugar en plena guerra entre Rusia y Ucrania.

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en territorio ucraniano después de que Moscú lanzara más de cien drones durante la noche, según las autoridades locales.

En Sumi, una región fronteriza del noreste, un ataque con drones rusos mató a dos civiles, según el jefe de la administración militar regional.

Los ataques con drones y artillería en la ciudad de Dnipró (centroeste) mataron a una persona e hirieron a cuatro más, informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional.

Varias casas y vehículos sufrieron destrozos, añadió.

La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia ha disparado 144 drones durante la noche, de los cuales 124 fueron repelidos.

La guerra se desborda más allá de las fronteras ucranianas y rusas. Rumanía anunció que un dron ruso se estrelló en su territorio el sábado, lo que le obligó a evacuar a más de 200 habitantes.

Reunidos en Chipre, los dirigentes europeos aprobaron el jueves un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.