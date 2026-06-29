OEM Noticias y Cinépolis tienen una experiencia para ti

Promocioneslunes, 29 de junio de 2026OEM Noticias y Cinépolis tienen una experiencia para tiSer parte de nuestra comunidad tiene beneficios, participa por 50 accesos dobles a salas VIP FacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Staff El Sol de México / Branded¿Cómo participar?PreguntaTérminos y condicionesPeliculasCinesCinepolisNOTAS RELACIONADASGOSSIP“Fue pura basura”, dice el verdadero Lobo de Wall Street sobre la película de Martin ScorseseGOSSIPJackie Chan demuestra que la acción no tiene edad: regresará a la saga que lo convirtió en estrella mundialGOSSIPEl Grinch está de regreso: Jim Carrey en negociaciones para volver a “robarse” la NavidadLO+VISTO1METRÓPOLIRestaurantes, mariachis y meseros de Garibaldi piden reinstalación de la megapantalla del Festival Futbolero2MÉXICO“La coordinación con el gobierno de EU continúa”, dice Marina del Pilar pese a haber perdido su visa3FINANZASMe dejó una pensión y otra mujer: la historia de Diana para reclamar el ahorro de su esposo fallecidoCOLUMNASSamuel GarcíaEl observador / ¡Es la reforma judicial!Rogelio VarelaCorporativo / Restringir las motocicletas COPARMEXLa voz de la IP / La enfermedad que no aparece en el balance Anáhuac GlobalLa cautela de Asia CentralNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES25% de aranceles OsvaldoCARTONES¿Sigue festejando? Patricio