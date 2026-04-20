31 Minutos: arma tu propio títere en los talleres gratis en CDMX

Los fans del programa chileno que marcó a toda una generación podrán crear a su propio Juan Carlos Bodoque en esta actividad

Samantha Laurent

Tras el anuncio del concierto que se estará llevando a cabo el próximo jueves 30 de abril en el Zócalo capitalino por motivo del Día del Niño, el gobierno de la CDMX también estará impartiendo una serie de talleres para hacer un títere como el conocido Juan Carlos Bodoque o Tulio Triviño.

¿Dónde y cuándo serán los talleres de “31 Minutos”?

Adéntrate en esta aventura y pon a prueba tus habilidades con las manos para hacer tu propio personaje de “31 Minutos”, ya sea un Mico Micrófono o un Juan Carlos Bodoque. Algunas de las sedes serán:

Cada recinto cuenta con horarios y días diferentes en que se llevará a cabo esta actividad, de manera que se debe consultarlos para acudir al que mejor se ajuste.

¿Cómo me registro a PILARES?

Para hacer el registro a PILARES y participar en esta actividad, deberás hacer un registro en la página oficial del sitio dando clic aquí.

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Es ideal realizar lo más pronto posible el registro para poder asegurar un lugar en cualquiera de las sedes en que se estarán llevando a cabo estas actividades.