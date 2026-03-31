8 de cada 10 hogares en México verán el máximo torneo de futbol: así impactará en el consumo
Nestlé México anunció una estrategia para integrarse a los momentos de consumo que se generan en el hogar durante la fiesta futbolera.
Staff El Sol de México / Branded
El futbol que une y se comparte
Cada producto para momentos clave
Frente a este panorama, Nestlé activará distintas marcas de su portafolio para insertarse en cada fase de la experiencia.
La compañía plantea fortalecer la relevancia cultural de sus marcas, aumentar la preferencia y la frecuencia de consumo, y consolidar su presencia en escenarios que forman parte del imaginario colectivo mexicano.