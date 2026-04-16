Actividades gratis por el Día del Niño en CDMX: desde desfile de globos gigantes hasta tirolesa y conciertos

Para celebrar el Día del Niño, el gobierno de la Ciudad de México ha organizado diferentes eventos en los que los infantes podrán divertirse en familia

Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde serán las actividades por el Día del Niño?

Desfile de globos gigantes

Será un día lleno de risas, sorpresas, colores y calor, una combinación perfecta para disfrutar de este desfile de globos gigantes que llegará a la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México.

La cita será en la calle Ciclamen 58, Xaltocan, Xochimilco, 16090, CDMX, el próximo domingo 26 de abril a partir de las 9:00 horas.

Asegúrate de llegar con tiempo para poder alcanzar un buen lugar desde donde puedas ver bien todas las figuras que irán pasando durante el recorrido, que arrancará en la zona de la gasolinera de Nativitas y avanzará hasta el Deportivo Xochimilco.

Zocalito de infancias

Será todo un fin de semana durante el cual los niños podrán disfrutar de actividades que estarán organizadas en diferentes ejes, entre ellos arte y cultura, historia natural y ciencia, naturaleza y cuidado del ambiente, vida saludable y deporte.

Concierto de 31 Minutos

Otra de las actividades que se estarán llevando a cabo con motivo del Día del Niño, será el concierto de 31 Minutos. Como todas las anteriores, este evento también será gratis.

Recomendaciones

Dado que se trata de eventos al aire libre, las autoridades han recomendado a los asistentes ir preparados para la ocasión y así disfrutar al 100 por ciento cada una de ellas.

Por esta razón, es recomendable llevar artículos como: